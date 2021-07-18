Леонид Федун: «Всех с победой. Хотя пустячок, но приятный»
22:07
Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча с «Химками» (5:1) поздравил всех с победой на товарищеском турнире.
«Всех с победой. Хотя пустячок, но приятный», — сказал Федун после игры.
Красно-белые разгромили три команды РПЛ «Сочи», «Рубин» и «Химки» с разницей в 4 мяча и с общим счетом 13:1.
В 1-м туре Тинькофф чемпионата России «Спартак» 24 июля сыграет с «Рубином».
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