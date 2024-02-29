Абаев рассказал, кто из голкиперов должен быть основным в «Спартаке»

Бывший голкипер «Локмотива» Илья Абаев прокомментировал вопрос с первым номером «Спартака».

«Вопрос первого номера в «Спартаке» действительно дискуссионный. Селихов и Максименко — вратари примерно одного уровня. Но я бы предпочел видеть Селихова в основе красно-белых. Мне его игра больше нравится», — цитирует Абаева Legalbet.

«Спартак» 2 марта на выезде сыграет с «Зенитом» в первом матче после возобновления сезона. Матч 19-го тура РПЛ пройдет на «Газпром Арене».

После 18 туров красно-белые с 30 очками занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.