Заразившийся коронавирусом футболист «Рубина» был на свадьбе с братом и другими игроками РПЛ
14:40
По данным «СЭ», брат игрока «Рубина» Константина Плиева, у которого обнаружен коронавирус, динамовец Заурбек Плиев остается во Владикавказе. Его тест на Covid-19 оказался отрицательным, однако надо выдержать 14-дневный карантин.
Защитник бело-голубых контактировал с игроком казанцев. Он и ряд других осетинских футболистов РПЛ общались с Константином Плиевым на различных мероприятиях у себя на родине, в том числе на свадьбе. (Константин Алексеев)
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