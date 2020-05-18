Заразившийся коронавирусом футболист «Рубина» был на свадьбе с братом и другими игроками РПЛ

По данным «СЭ», брат игрока «Рубина» Константина Плиева, у которого обнаружен коронавирус, динамовец Заурбек Плиев остается во Владикавказе. Его тест на Covid-19 оказался отрицательным, однако надо выдержать 14-дневный карантин.

Защитник бело-голубых контактировал с игроком казанцев. Он и ряд других осетинских футболистов РПЛ общались с Константином Плиевым на различных мероприятиях у себя на родине, в том числе на свадьбе. (Константин Алексеев)