Зампред ОНК: "Сотрудники СИЗО сказали, что предлагали Кокорину и Мамаеву остаться спортивными тренерами"

Заместитель председателя Общественно-наблюдательной комиссии Москвы, журналист Ева Меркачева прокомментировала "СЭ" слова нападающего "Зенита" Александра Кокорина о том, что тот ничему не научился в СИЗО.

Также Меркачева рассказала о том, что Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев могли до конца отбывать свои сроки в "Бутырке" и рассказала, когда футболистов этапируют из "Бутырки".

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Все четверо признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Александр Кокорин сказал вам, что ничему не научился в изоляторе. Как оцениваете эти слова? – вопрос Меркачевой.

– Ну, посидели все четверо в изоляции. Лучше бы, как они сами говорили, занимались какими-то работами, дворы подметали, например. А так получается, что ребята просто проедали государственные деньги. Зачем? Кому от этого стало легче?

– Правда, что Мамаев мог остаться в "Бутырке" и отбыть срок в хозяйственном отряде? Почему он не собирается этого делать?

– Сотрудники СИЗО говорили, что предлагали Кокорину и Мамаеву остаться, быть спортивными тренерами, создать футбольную команду из отряда несовершеннолетних заключенных. Правда, сами Александр и Павел сказали нам, что им не поступало конкретных предложений. На самом деле, состоять в отряде хозобслуги не считается почетным, может, дело в этом? Впрочем, не могу говорить за ребят. (Иван Торопцев)

Кокорин и Мамаев – всё. Как проходил последний суд перед отправкой в колонию // Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды