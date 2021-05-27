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Заместитель гендиректора Галямин и руководитель селекционного отдела Маргарян покинули «Крылья Советов»

18:23
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«Крылья Советов» сообщили об изменениях в структуре клуба.

«В структуре нашего клуба произошли изменения. ПФК «Крылья Советов» и заместитель генерального директора по спортивной работе и развитию молодежного футбола Дмитрий Галямин, а также руководитель селекционного отдела Армен Маргарян приняли решение о прекращении совместной работы», - говорится в сообщении клуба в Twitter.

24 мая «СЭ» сообщил, что Сергей Аракелов и Евгений Калакуцкий покинули свои места в совете директоров «Крыльев Советов». Член совдира Андрей Кислов занял место Аракелова во главе совета директоров. А новым гендиректором клуба может стать замгендиректора «Казань-Арены» Вадим Андреев.

«Крылья Советов» выиграли первенство Олимп-ФНЛ-2020/2021 и вышли в премьер-лигу. Также команда вышла в финал Кубка России, в котором проиграла «Локомотиву» (1:3).

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