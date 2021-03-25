Гол Макарова признан лучшим в РПЛ по итогам месяца
09:15
Гол полузащитника «Рубина» Дениса Макарова признан лучшим в марте в РПЛ, информирует пресс-служба турнира.
Мяч был забил в игре 21-го тура против «Зенита». 23-летний хавбек прошел через половину поля, «накрутил» двух защитников соперника и пробил точно в угол мимо вратаря.
При этом гол был забит на 92-й минуте встречи и принес победу казанцам со счетом 2:1.
? Гол Дениса Макарова в ворота «Зенита» становится лучшим в марте!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 25, 2021
За него проголосовали эксперты Российской Премьер-Лиги и МАТЧ ПРЕМЬЕР, в голосовании болельщиков победил гол Вячеслава Караваева#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/9B8zMJ5PMy
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