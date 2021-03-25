Гол Макарова признан лучшим в РПЛ по итогам месяца

Гол полузащитника «Рубина» Дениса Макарова признан лучшим в марте в РПЛ, информирует пресс-служба турнира.

Мяч был забил в игре 21-го тура против «Зенита». 23-летний хавбек прошел через половину поля, «накрутил» двух защитников соперника и пробил точно в угол мимо вратаря.

При этом гол был забит на 92-й минуте встречи и принес победу казанцам со счетом 2:1.