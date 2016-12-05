Захари Сираков: "Для меня огромная честь получить диплом "За большой вклад в развитие российского футбола"

Бывший защитник "Амкара" Захари Сираков в разговоре с корреспондентом "СЭ" отметил, что для него огромная честь получить диплом "За большой вклад в развитие отечественного футбола" от РФПЛ. По словам 39-летнего болгарина, рекордсмена пермского клуба (2004 - 2015) по числу матчей в премьер-лиге, он не смог прилететь в Россию, чтобы получить награду лично.

– В курсе, что РФПЛ вручила вам диплом "За большой вклад в развитие отечественного футбола"?

– Да. Очень приятно, это огромная честь для меня. Учитывая, что я легионер. Выходит, все эти годы в "Амкаре" помогал развивать футбол. К сожалению, не успел полететь в Пермь. В Болгарии у меня дела – тренировки с детьми, ветеранский матч. Уверен, еще прилечу и заберу памятный приз. (Сергей АСТАХОВ)

Как сообщает официальный сайт "Амкара", кроме Сиракова, дипломов РФПЛ, в том числе, удостоены основатель клуба Валерий Чупраков, президент клуба и федерации футбола Пермского края Геннадий Шилов, главный тренер команды Сергей Оборин (1995 – 2006), главный тренер команды Гаджи Гаджиев, исполнительный директор клуба Денис Маслов, лучший бомбардир в истории команды Константин Парамонов, лучший футболист Пермского края 2004 и 2005 годов, ветеран команды Сергей Волков.