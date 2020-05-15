Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала слова полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова о жизни с певицей Ольгой Бузовой.

— Дима Тарасов сходил к Алене Жигаловой на ее Youtube-шоу, и те фрагменты, которые я увидела, дают мне право переименовать его в «Дима! Блин», — написала Канделаки в Instagram. — Ну зачем всей стране знать подробности, составляющие суперличную жизнь Оли Бузовой, Дим? Ну это же просто некрасиво! Я понимаю, время джентльменов безвозвратно ушло, но можно же как-то во внутреннем диалоге договориться не прыгать лицом на вентилятор

Далее. Я не первый раз слышу, что вот, Тина Канделаки поддержала Регину Тодоренко. Внимательно: я высказалась против ее уничтожения в Сети. Свою позицию по домашнему насилию я озвучиваю чуть ли не раз в неделю в своем Telegram-канале, да и здесь совсем недавно был пост о психологическом абьюзе.

Для тех, кто забыл: я категорически против любых форм унижения женщин, детей и мужчин (такое у нас тоже есть). Я против любых форм насилия. Я против того, чтобы женщины были созависимы от террористов в своем доме, терпели и оправдывали их поведение. Поймите, когда ты искренен, ты физически не можешь быть непоследовательным в отстаивании своей позиции.

Я открыта к обсуждению этих проблем на всех площадках. Никто не запретит мне презирать мужчин, которые издеваются над своими партнёрами, превозносят себя за их счет и полагают, что вся семья должна на цыпочках ходить вокруг их величества.

«Не утверждаю, но Ольга могла принимать противозачаточные». Тарасов — о попытке завести ребенка с Бузовой