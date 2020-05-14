Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о неудачной попытке завести ребенка с бывшей женой, известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

— Я хорошо общался с сестрой Ольги, с ее мужем, — сказал в интервью YouTube-каналу Super Тарасов. — Я не видел, не утверждаю, это не доказано, но это мои предположения — человек принимал противозачаточные, а я просто этого не знал. Мои знакомые врачи-гинекологи сказали, что из анализов об этом никогда не узнать. Я отправил ее к своему доктору. Он тоже что-то якобы нашел. Опять ничего не получается. Этот врач, мужик, сказал мне: «Дим, я вижу, что ты хочешь, но вижу, что она не хочет. Если она что-то принимает, ты никогда не узнаешь, и я не узнаю. Я просто вижу, как девочки приходят ко мне, плачутся, ревут, готовы на все ради результата. Здесь я такого не вижу.