Дзюба: «Я еще карьеру не заканчиваю. Забить бы за карьеру 250»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не скрывал положительных эмоций после матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (3:1).

— За счет чего «Зенит» так уверенно переиграл «Рубин», особенно в первом тайме?

— Я безумно рад. Стараюсь! Последние игры все хорошие. Себя проявляю, нахожусь в хорошем тонусе, надеюсь так же продолжать.

— Вспоминали, что «Рубин» в прошлом сезоне стал единственной командой лиги, дважды обыгравшей «Зенит»?

— Когда стояли в круге перед игрой, говорили об этом. «Рубин» — очень качественная команда, интересная, с наикрутейшим тренером, поэтому выиграть у них дорогого стоит.

— Многие опасались, что после «Челси» и достаточно непривычной для российского футбола атмосферы «Зениту» будет сложно перестроиться и на шестой день сыграть на Центральном, при таком климате?

— Сюда мы приехали за тремя очками, потому что «Рубин» действительно нас дважды обыграл, хотелось вернуть должок. У нас свои цели. Чтобы играть в Лиге чемпионов, нужно побеждать в чемпионате. Это очень хорошо, когда команда умеет переключаться с ЛЧ на чемпионат. Бывали времена, когда тяжеловато давалось: выигрывали в Лиге чемпионов, а в чемпионате — проигрывали. Конечно, лучше всего поймать баланс — и там, и там стараться побеждать и набирать очки.

— По некоторым подсчетам вам остался всего один гол до Веретеникова.

— Я не знаю, по какой именно системе вы считаете. Я сбился — у него 143 в чемпионате?

— Мы про общий зачет.

— Смотрел клуб Федотова — я там дальше намного. То, что у Кержакова 226, — вот это интересно. Протасова и Блохина я не беру — по 244 и 319 они, вроде, забили. Но посмотрим. Я еще карьеру не заканчиваю. Забить бы за карьеру 250! Получается, еще 44 мяча? Поковыряемся, как говорится, помучаемся. Время еще есть — поиграю.

Безумно рад пока 206-му. Когда приходил в «Зенит», была планка — сотый гол забить. Когда это сделал, ходил счастливый как не знаю кто. Думал, 150 вообще будет круто. Потом 200! Сейчас надо планку 250 ставить. Здоровье, дай Бог, позволяет. А дальше буду стараться.