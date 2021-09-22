Заболотный о самых красивых голах в истории футбола: «Мой гол «Локомотиву» запоминающийся, левой «Динамо» хороший забивал»
10:20
Форвард ЦСКА Антон Заболотный рассказал о том, какие голы считает самыми красивыми в истории футбола.
— Гол Зидана в финале Лиги чемпионов, когда он с лету пробил. Роберто Карлос со штрафного обвел стенку сборной Франции, — сказал Заболотный в интервью клубному YouTube-каналу. — Ван Перси в ворота испанцев, когда он головой забил. Мой гол «Локомотиву» запоминающийся.
— Все твои голы.
— Да, левой «Динамо» хороший забивал. Можно в ряд поставить (смеется).
Заболотный выступает за ЦСКА с сезона-2021/22. В текущем сезоне 30-летний россиянин провел 7 матчей и забил 2 гола.
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