Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Заболотный о самых красивых голах в истории футбола: «Мой гол «Локомотиву» запоминающийся, левой «Динамо» хороший забивал»

10:20
Теги:

Форвард ЦСКА Антон Заболотный рассказал о том, какие голы считает самыми красивыми в истории футбола.

— Гол Зидана в финале Лиги чемпионов, когда он с лету пробил. Роберто Карлос со штрафного обвел стенку сборной Франции, — сказал Заболотный в интервью клубному YouTube-каналу. — Ван Перси в ворота испанцев, когда он головой забил. Мой гол «Локомотиву» запоминающийся.

— Все твои голы.

— Да, левой «Динамо» хороший забивал. Можно в ряд поставить (смеется).

Заболотный выступает за ЦСКА с сезона-2021/22. В текущем сезоне 30-летний россиянин провел 7 матчей и забил 2 гола.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Капризов — новый царь и бог Миннесоты! Русский форвард выбил рекордный контракт и десятки миллионов долларов
Настоящая цена четверного прыжка? Турсынбаева вошла в историю, но пожертвовала своей карьерой
«Олимпийский чемпион получает 100 тысяч. А тому, кто просто бегает-прыгает, платят миллионы и прыщики его обсуждают. Это как?»
Интервью Черчесова: «Спартак», сборная России, будущее, знаменитая пресс-конференция, сюрприз от Ротенберга
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд