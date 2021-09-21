Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ракицкий поздравил президента «Шахтера»: «Извините, что в форме «Зенита» — такие времена»

21 сентября 2021, 23:26
Ярослав Ракицкий. Фото Maksim Konstantinov/Global Look Press
Ярослав Ракицкий. Фото Maksim Konstantinov/Global Look Press
Теги:

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил с днем рождения президента «Шахтера» Рината Ахметова.

«Спасибо вам за все, что вы сделали для моей семьи, — сказал Ракицкий на видео, опубликованном в stories Instagram. — Вы мой пример. Извините, конечно, что в форме «Зенита», но такие времена. Надеюсь еще с вами как-то поработать. С днем рождения».

Ринату Ахметову сегодня исполнилось 55 лет. Ракицкий выступал за «Шахтер» с 2006 по 2019 год, восемь раз становился чемпионом Украины и по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/stories/rakitskyy_official/2667691153731732681/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Гол Заболотного принес ЦСКА победу над «Спартаком» в дерби
Ракицкий поздравил президента «Шахтера»: «Извините, что в форме «Зенита» — такие времена»
Слуцкий обвинил судью Сергея Иванова в профнепригодности
Интервью Черчесова: «Спартак», сборная России, будущее, знаменитая пресс-конференция, сюрприз от Ротенберга
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
2
Офсайд