Ракицкий поздравил президента «Шахтера»: «Извините, что в форме «Зенита» — такие времена»
21 сентября 2021, 23:26
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил с днем рождения президента «Шахтера» Рината Ахметова.
«Спасибо вам за все, что вы сделали для моей семьи, — сказал Ракицкий на видео, опубликованном в stories Instagram. — Вы мой пример. Извините, конечно, что в форме «Зенита», но такие времена. Надеюсь еще с вами как-то поработать. С днем рождения».
Ринату Ахметову сегодня исполнилось 55 лет. Ракицкий выступал за «Шахтер» с 2006 по 2019 год, восемь раз становился чемпионом Украины и по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/stories/rakitskyy_official/2667691153731732681/
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