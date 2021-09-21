Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил с днем рождения президента «Шахтера» Рината Ахметова.

«Спасибо вам за все, что вы сделали для моей семьи, — сказал Ракицкий на видео, опубликованном в stories Instagram. — Вы мой пример. Извините, конечно, что в форме «Зенита», но такие времена. Надеюсь еще с вами как-то поработать. С днем рождения».

Ринату Ахметову сегодня исполнилось 55 лет. Ракицкий выступал за «Шахтер» с 2006 по 2019 год, восемь раз становился чемпионом Украины и по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.