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Заболотный хотел бы поиграть с Кроосом

10:28
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Форвард ЦСКА Антон Заболотный рассказал, с кем бы из игроков хотел бы сыграть в паре.

«Тони Кроос, его передачи, я думаю, мне бы очень вписались», — сказал Заболотный в интервью клубному YouTube-каналу.

Заболотный выступает за ЦСКА с сезона-2021/22. В текущем сезоне 30-летний россиянин провел 7 матчей и забил 2 гола.

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Сергей Разин все материалы автора

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