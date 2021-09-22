Заболотный хотел бы поиграть с Кроосом

Форвард ЦСКА Антон Заболотный рассказал, с кем бы из игроков хотел бы сыграть в паре.

«Тони Кроос, его передачи, я думаю, мне бы очень вписались», — сказал Заболотный в интервью клубному YouTube-каналу.

Заболотный выступает за ЦСКА с сезона-2021/22. В текущем сезоне 30-летний россиянин провел 7 матчей и забил 2 гола.