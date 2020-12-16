Нападающий «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал результат матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:0). Он стал автором победного гола.

«Передачу очень хорошую сделал Жо, — сказал Заболотный в эфире «Матч Премьер». — Мне не пришлось делать ничего сверхъестественного. Спасибо ему.

Теперь надо хорошо отдохнуть. Сделать правильную перезагрузку».