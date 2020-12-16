Заболотный — о победном голе в ворота «Динамо»: «Не пришлось делать ничего сверхъестественного»
22:57
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал результат матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:0). Он стал автором победного гола.
«Передачу очень хорошую сделал Жо, — сказал Заболотный в эфире «Матч Премьер». — Мне не пришлось делать ничего сверхъестественного. Спасибо ему.
Теперь надо хорошо отдохнуть. Сделать правильную перезагрузку».
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю