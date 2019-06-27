Заболотный и Новосельцев перейдут в "Сочи"

По информации "СЭ", два игрока "Зенита" - форвард Антон Заболотный и защитник Иван Новосельцев перейдут в "Сочи".

Клубы достигли принципиальной договоренности, сами футболисты против перехода не возражают. 28-летний Заболотный в прошлом сезоне провел 30 матчей за "Зенит" во всех турнирах, забил 3 гола, 27-летний Новосельцев был в аренде в "Ростове", провел 24 матча, забил 1 гол.

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