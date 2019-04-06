18:14 | Футбол — РПЛ

Забьет ли Глушаков в дерби? Мнение Дворковича

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Бывший вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович считает, что матч 22-го тура чемпионата России "Спартак"ЦСКА будет равным.

– Жду красивой игры, фаворита нет, – сказал Дворкович. – Думаю, будет равная игра. Забьет ли Глушаков? В каждом матче трудно забивать. Посмотрим. (Андрей Михайлов)

Спартак - ЦСКА

"Спартак" – ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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