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Футболисты «Чертаново» Пиняев и Соколов могут перейти в «Химки»

20:31
Сергей Пиняев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Пиняев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», футболисты «Чертаново» Сергей Пиняев и Артем Соколов могут продолжить карьеру в «Химках». Подмосковный клуб ведет переговоры с игроками, но на футболистов есть и другие претенденты из числа клубов РПЛ.

В нынешнем сезоне 16-летний Пиняев принял участие в 26 матчах за «Чертаново», в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. В активе 18-летнего Соколова 2 гола в 10 матчах.

«Химки» (41 очко в 27 матчах) занимают восьмое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

(Максим Алланазаров)

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