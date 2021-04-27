Футболисты «Чертаново» Пиняев и Соколов могут перейти в «Химки»

Как стало известно «СЭ», футболисты «Чертаново» Сергей Пиняев и Артем Соколов могут продолжить карьеру в «Химках». Подмосковный клуб ведет переговоры с игроками, но на футболистов есть и другие претенденты из числа клубов РПЛ.

В нынешнем сезоне 16-летний Пиняев принял участие в 26 матчах за «Чертаново», в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. В активе 18-летнего Соколова 2 гола в 10 матчах.

«Химки» (41 очко в 27 матчах) занимают восьмое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

(Максим Алланазаров)