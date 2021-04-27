В Испании сообщают, что «Валенсия» хочет купить Азмуна

«Валенсия» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну, утверждает 27 апреля El Gol Digital.

Средства на трансфер 26-летнего нападающего «Зенита» «летучие мыши» планируют получить с продажи своего игрока линии атаки Макси Гомеса.

На иранца претендуют многие клубы, включая лондонский «Арсенал». Однако «Валенсия» вполне может опередить конкурентов, если предложит за форварда 20 миллионов евро.

Азмун играет за «Зенит» с 2019 года. Контракт иранского игрока с клубом истекает в 2022 году.

В нынешнем сезоне чемпионата России Азмун провел 22 матча и забил 16 голов. Он является лучшим бомбардиром Тинькофф РПЛ.