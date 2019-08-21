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За кадром матча «Зенит» — «Ахмат». Видео

16:05
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«Зенит» опубликовал новое видео в Twitter. На нем показано, что осталось за кадром матча шестого тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0).

В ролике показано, как на стадион прибывалаоманда, предматчевая разминка, происходящее в подтрибунном помещении. Один из самых ярких моментов видео — эмоциональная реакция главного тренера грозненцев Рашида Рахимова на удаление защитника Ризвана Уциева на 7 минуте встречи.

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