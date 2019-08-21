За кадром матча «Зенит» — «Ахмат». Видео
16:05
«Зенит» опубликовал новое видео в Twitter. На нем показано, что осталось за кадром матча шестого тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0).
В ролике показано, как на стадион прибывалаоманда, предматчевая разминка, происходящее в подтрибунном помещении. Один из самых ярких моментов видео — эмоциональная реакция главного тренера грозненцев Рашида Рахимова на удаление защитника Ризвана Уциева на 7 минуте встречи.
Скрытая камера «Зенит-ТВ» передает атмосферу сверхэмоционального матча #ЗенитАхмат!— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) August 21, 2019
Свежий выпуск целиком: https://t.co/Axjf92hY7O pic.twitter.com/CSsCFuxVSp
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