Южноафриканский игрок «Факела» Селе: «По телевизору рассказывали, что русские злые. Но я вижу, что вы — самые лучшие!»

Южноафриканский полузащитник «Факела» Табо Селе поделился впечатлениями от жизни в России.

«Встречался ли с расизмом в России? Нет, ни разу. И я правда сильно удивился, потому что изначально ожидания от России были негативные. По телевизору показывали, что русские — самые злые люди. Но приехав сюда, я понял, что ваш народ — самый лучший! И благодаря игре в России я могу сделать следующий шаг в карьере», — цитирует Селе Sport24.

27-летний Селе перешел в воронежский клуб из польского «Радомяка» летом 2023 года. Полузащитник провел за «Факел» 13 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.