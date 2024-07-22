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«Пари НН» — «Рубин»: команды обменялись голами в первые пять минут матча

Алина Савинова
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«Пари НН» и «Рубин» обменялись голами в первые пять минут матча 1-го тура чемпионата России — 1:1.

На гол нападающего нижегородской команды Зе Турбо на 3-й минуте точным ударом ответил Мирлинд Даку из казанского клуба на 5-й минуте.

Игра между командами проходит в Нижнем Новгороде.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 20:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Рубин
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 1 : 1
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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Алексей Батраков

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 2
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Зенит

 2
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Даниил Фомин

Динамо

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Факел

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