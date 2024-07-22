«Пари НН» — «Рубин»: команды обменялись голами в первые пять минут матча

«Пари НН» и «Рубин» обменялись голами в первые пять минут матча 1-го тура чемпионата России — 1:1.

На гол нападающего нижегородской команды Зе Турбо на 3-й минуте точным ударом ответил Мирлинд Даку из казанского клуба на 5-й минуте.

Игра между командами проходит в Нижнем Новгороде.