Защитник «Ростова» Сако: «Мы можем бороться за топ-4»

Защитник «Ростова» Умар Сако заявил, что его команда может побороться за топ-4 в новом сезоне РПЛ.

20 июля желто-синие на своем поле сыграли вничью с ЦСКА (0:0).

«Мы можем бороться за топ-4. У нас есть качества и игроки для этого. «Зенит» сильнее «Ростова»? Не знаю, я сосредоточен на нашей команде. «Зенит» — это «Зенит», «Ростов» — это «Ростов», — цитирует «РБ Спорт» слова Сако.

В следующем туре ростовчане 26 июля на выезде сыграют против «Крыльев Советов».