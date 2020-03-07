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Юсупов пропустит матч с «Ахматом»

19:35
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после победы над «Тамбовом» (1:0) в 21-м туре Тинькофф чемпионата России рассказал о состоянии здоровья полузащитника Артура Юсупова.

— Когда ждать возвращения Юсупова? Потому что игра Каборе — это просто ужас.

— Почему вы всегда запоминаете только плохое? Да, у Шарля был брак. Но он выиграл много единоборств, хорошо развивал атаки. Это мои игроки, и мы разберем их действия внутри команды на теоретическом занятии. Что касается Юсупова, то у него травма бедра. Матч следующего тура с «Ахматом» он точно пропустит. А вот уже через тур можно ждать его возвращения. (Дмитрий Гирин)

Матч «Ахмат» — «Динамо» пройдет 13 марта в Грозном.

Ахмат — Динамо

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