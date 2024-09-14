Батраков стал самым молодым автором дубля «Локомотива» в XXI веке
Полузащитник Алексей Батраков стал самым молодым футболистом «Локомотива», оформившим дубль в матче РПЛ в XXI веке.
В возрасте 19 лет и 97 дней футболист забил два гола в матче 8-го тура РПЛ с «Оренбургом» (4:2). Батраков отличился на 16-й и 39-й минутах встречи.
Ранее самым молодым автором дубля «Локомотива» в XXI веке был Динияр Билялетдинов — 19 лет и 169 дней.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
2
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
3
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
10
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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7 тур
8 тур
9 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|2 : 4
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
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