Батраков стал самым молодым автором дубля «Локомотива» в XXI веке

Полузащитник Алексей Батраков стал самым молодым футболистом «Локомотива», оформившим дубль в матче РПЛ в XXI веке.

В возрасте 19 лет и 97 дней футболист забил два гола в матче 8-го тура РПЛ с «Оренбургом» (4:2). Батраков отличился на 16-й и 39-й минутах встречи.

Ранее самым молодым автором дубля «Локомотива» в XXI веке был Динияр Билялетдинов — 19 лет и 169 дней.