Юсупов объяснил, почему пропускает матч со «Спартаком»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал, что пропускает матч 8-го тура РПЛ со «Спартаком» из-за травмы.

«У меня травма, но не очень серьезная. Рады, что перенесли матч в Москву? В Сочи невозможно играть», — сказал Юсупов.

Матч пройдет сегодня, 16 сентября, на «Открытие Банк Арене». Начало — в 19.00 мск.