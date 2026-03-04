Франк Артига: «У Селюка серьезная проблема — он очень меня любит»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига во время пресс-конференции прокомментировал высказывания футбольного агента Дмитрия Селюка в СМИ.

«У Селюка серьезная проблема — он очень меня любит. Я отключен от уведомлений, которые приходят в Telegram. Видимо, эти уведомления доходят до него, ведь он слышит критику в мой адрес. Критика эта исходит от людей, которые меня не знают. Все эти стрелы, направленные на меня, он принимает на свой счет и выступает в прессе, чтобы защитить меня. Он мой друг, мы друзья. Он помогал мне, моей семье, но у меня нет как такового агента. Переговоры с «Рубином» вел я. Дмитрий в них не участвовал», — передает слова Артиги корреспондент «СЭ».

Ранее Дмитрий Селюк предложил комментатору Константину Геничу спор на 10 миллионов рублей. Агент утверждал, что готов заплатить эту сумму, если результаты Артиги в «Рубине» будут хуже, чем у предыдущего тренера Рашида Рахимова.

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