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Юрий Семин: «У «Зенита» и без Кокорина хватает мастеров»

15:50
Александр Кокорин. Фото ФК «Сочи»
Александр Кокорин. Фото ФК «Сочи»
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Зенита».

— То, что в составе «Зените» не будет отданного в аренду в «Сочи» Кокорина — плюс для «Локомотива»?

— Даже не задумывался об этом. Есть ведь Дзюба, Азмун, восстановившийся Малком. У соперника и без Кокорина хватает мастеров, способных преподнести неприятные сюрпризы. (Александр Львов)

Полное интервью с Юрием Семиным читайте здесь.

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