Семин — о возможном переходе Тикнизяна в «Зенит»: «Думаю, что специально разогревают эту тему»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Он ведь еще не согласился перейти. Я думаю, что специально разогревают эту тему. Вдруг потом ничего не произойдет», — сказал Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

Ранее стало известно, что «Зенит» намерен заключить с 24-летним защитником «Локомотива» контракт на 5 лет.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.