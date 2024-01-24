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Сегодня, 15:08

Наумов: «Боюсь, Ахметов в «Зените» сядет на лавку»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Николай Наумов, бывший президент «Локомотива», высказался о переходе полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

«Российским футболистам в «Зените» сложно. Мы знаем примеры, когда футболисты не смогли заиграть и вынуждены были перезапускать карьеру. У «Зенита» такая позиция. Очень переживаю за Ахметова, знаком с ним. Боюсь, что он будет сидеть на лавке. Подобная тактика не дает плюсов российскому футболу», — приводит слова Наумова Betonmobile.

Ахметов выступал за «Краснодар» с июля 2022 года, он забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 61 матче. 9 января футболист подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на год.

Источник: Betonmobile
Ильзат Ахметов
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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