Семин о переходе Энрике в «Зенит»: «Это футболист высокой квалификации, лидер своего предыдущего клуба»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о трансфере полузащитника Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

«Во-первых, «Зенит» прекрасно знает бразильский рынок. У них отличные взаимодействия с клубами из этой страны. Совершенно правильно решение обменять Артура, который не заиграл, и Вендела на Луиса Энрике. Во-вторых, Энрике — это футболист высокой квалификации, лидер своего предыдущего клуба. Но самое главное, как он адаптируется к нашему чемпионату», — сказал Семин «СЭ».

Энрике выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Вместе с клубом из Рио-де-Жанейро он выиграл национальный чемпионат и Кубок Либертадорес. Всего на счету полузащитника 55 матчей за «Ботафого», в которых он отметился 12 голами и 6 результативными передачами. Ранее бразилец также играл за «Флуминенсе» и «Бетис».