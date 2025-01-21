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Сегодня, 12:30

Попов считает, что Станкович на посту главного тренера «Спартака» может превзойти Карреру

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Ивелин Попов отметил, что у главного тренера красно-белых Деяна Станковича есть чемпионский дух.

«Мне он нравился как игрок, очень сильный. По поводу того, что Деян проделывает со «Спартаком», я смотрю в турнирную таблицу, и у них получаются очень хорошие результаты. Достойно себя проявляет. Это тренер, который выигрывал титулы и с «Црвеной Звездой», и с «Ференцварошем». У него есть чемпионский дух, он может завоевать трофей в «Спартаке», — приводит «РБ Спорт» слова Попова.

Также экс-игрок московской команды ответил, сможет ли Станкович превзойти Массимо Карреру, который работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год.

«Думаю, да. Я следил за его игровой карьерой, потому что моя любимая команда — «Интер». Я вижу, что он стал таким же тренером, каким был игроком. Всегда работал с сумасшедшей самоотдачей, и я замечаю, что его футболисты играют также», — добавил он.

Станкович возглавил «Спартак» в мае 2024 года. Команда под его руководством завершила первую часть чемпионата России сезона-2024/25 на третьем месте в турнирной таблице с 37 очками. Красно-белые отстают от лидирующего «Краснодара» и идущего на второй позиции «Зенита» на 2 очка.

Источник: РБ Спорт
Деян Станкович
Ивелин Попов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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