Футболисты «Локомотива» вышли из отпуска и прошли медосмотр перед сборами

Футболисты «Локомотива» вернулись из отпуска, сообщает пресс-служба железнодорожников.

В четверг, 20 июня, команда прошла медицинское обследование.

В пятницу, 21 июня, «Локомотив» начнет первый предсезонный сбор, который будет проходить в Баковке до 30 июня. На первый сбор у команды запланированы два товарищеских матча — против «Арсенала» (26 июня) и «Родины» (30 июня).

В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками в 30 матчах.