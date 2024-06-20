РИА «Новости»: Глушенков подписал четырехлетний контракт с «Зенитом»

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков подписал контракт с «Зенитом», сообщает РИА «Новости».

По информации источника, контракт с 24-летним футболистом рассчитан на 4 года с опцией продления еще на один сезон.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Глушенков заработает 1 миллиард рублей за 4 года в «Зените».

В минувшем сезоне Глушенков провел за «Локомотив» 38 матчей, забил восемь мячей и сделал 21 голевой пас.