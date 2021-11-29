На 49-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Спартак» (1:1) арбитр Павел Кукуян ошибочно вынес предупреждение Наилю Умярову. Спартаковец в единоборстве с Русланом Фищенко не совершил фол, который заслуживал бы наказания желтой карточкой за грубую игру.

Скриншот эфира «Матч Премьер».

Предупреждение стало для Умярова четвертым в этом чемпионате. Он будет вынужден пропустить игру 17-го тура с «Ахматом», которая состоится в Москве 4 декабря.

Скриншот эфира «Матч Премьер».

В прошлом сезоне КДК РФС имел право аннулировать «лишние» желтые карточки, если, по мнению судейских экспертов, они были показаны ошибочно. Но минувшим летом такой пункт, касающийся особых полномочий КДК, из дисциплинарного регламента убрали.