Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

«Уфа» — «Спартак»: Умяров пропустит матч с «Ахматом» из-за ошибки судьи

22:01
Скриншот эфира «Матч Премьер». Скриншот эфира «Матч Премьер».
Скриншот эфира «Матч Премьер».
Теги:

На 49-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Спартак» (1:1) арбитр Павел Кукуян ошибочно вынес предупреждение Наилю Умярову. Спартаковец в единоборстве с Русланом Фищенко не совершил фол, который заслуживал бы наказания желтой карточкой за грубую игру.

Скриншот эфира "Матч Премьер".
Скриншот эфира «Матч Премьер».

Предупреждение стало для Умярова четвертым в этом чемпионате. Он будет вынужден пропустить игру 17-го тура с «Ахматом», которая состоится в Москве 4 декабря.

Скриншот эфира "Матч Премьер".
Скриншот эфира «Матч Премьер».

В прошлом сезоне КДК РФС имел право аннулировать «лишние» желтые карточки, если, по мнению судейских экспертов, они были показаны ошибочно. Но минувшим летом такой пункт, касающийся особых полномочий КДК, из дисциплинарного регламента убрали.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Такой футбол нам не нужен! ЦСКА с «Зенитом» показали, почему сборная так сыграла в Сплите
В ФМБА рассказали об эффективности препарата «Мир-19» против штамма «Омикрон»
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры