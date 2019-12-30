Юрий Семин: «Нельзя сказать, что Егоров лоббировал одну или другую команду»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что покинувший должность руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров не пытался отстаивать интересы какой-то одной из команд в чемпионате России.

— Мое мнение такое, что он старался, очень, — цитирует Семина РИА «Новости». — Он достаточно профессионально работал, но эта должность чересчур сложная, здесь много нюансов. Одним нравится судейство, другим — нет. Должность очень сложна. Он разбирался, на мой взгляд, очень объективно. Нельзя сказать, что он лоббировал одну или другую команду. Наверное, мы ему должны сказать большое спасибо за эту работу. Новому руководящему пожелать поменьше ошибок, вот и все.

Егоров стал исполняющим обязанности главы ДСИ РФС в апреле 2018 года после отставки Андрея Будогосского. В мае того же года Егоров был утвержден в должности руководителя департамента.