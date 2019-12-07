Юрий Семин: «Не вижу оснований для того, чтобы подавать в отставку»

Юрий Семин опроверг информацию о намерении уйти с поста главного тренера «Локомотива».

О футболе в вечер единения фанатов. Рабинер — о спортивной составляющей матчей «Арсенал» — «Локо» и «Зенит» — «Динамо»

Ранее журналист Василий Конов написал в своем телеграм-канале, что, по слухам, Семин подал в отставку после поражения от «Арсенала» в 19-м туре РПЛ (0:4), а руководство клуба взяло паузу до понедельника для принятия решения.

— Не вижу никаких оснований для этого, — заявил Семин.

«Локомотив» идет на втором месте в чемпионате России, отставая от лидера — «Зенита» — на 11 очков. (Илья Андреев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр