РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Юрий Семин: «Не хочу отвлекаться на слова Кикнадзе. Мне надо готовиться к матчам!»

13:58
Юрий Семин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на интервью генерального директора клуба Василия Кикнадзе.

— Послушайте, мне надо готовиться к матчам, я не хочу на все это отвлекаться, на эти слова Кикнадзе, — подчеркнул Семин. — Тем более, в его словах много неточностей, это все, что я сейчас могу сказать. (Дмитрий Зеленов)

Василий Кикнадзе: «Я не за Юрия Палыча. Не за Кикнадзе. Не за совет директоров. Я — за клуб» //
Значит, война. Кикнадзе намекнул на возможный уход Семина

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6528
Все опросы
Должен ли Юрий Семин продолжить работу в «Локомотиве»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир