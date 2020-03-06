Юрий Семин: «Не хочу отвлекаться на слова Кикнадзе. Мне надо готовиться к матчам!»
13:58
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на интервью генерального директора клуба Василия Кикнадзе.
— Послушайте, мне надо готовиться к матчам, я не хочу на все это отвлекаться, на эти слова Кикнадзе, — подчеркнул Семин. — Тем более, в его словах много неточностей, это все, что я сейчас могу сказать. (Дмитрий Зеленов)
Василий Кикнадзе: «Я не за Юрия Палыча. Не за Кикнадзе. Не за совет директоров. Я — за клуб» //
Значит, война. Кикнадзе намекнул на возможный уход Семина
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