Юрий Семин: «Не хочу отвлекаться на слова Кикнадзе. Мне надо готовиться к матчам!»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на интервью генерального директора клуба Василия Кикнадзе.

— Послушайте, мне надо готовиться к матчам, я не хочу на все это отвлекаться, на эти слова Кикнадзе, — подчеркнул Семин. — Тем более, в его словах много неточностей, это все, что я сейчас могу сказать. (Дмитрий Зеленов)

Василий Кикнадзе: «Я не за Юрия Палыча. Не за Кикнадзе. Не за совет директоров. Я — за клуб» //

Значит, война. Кикнадзе намекнул на возможный уход Семина