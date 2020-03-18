Юрий Семин: ««Локомотив» продолжит тренировки в обычном режиме»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что команда продолжит тренировки на базе в нормальном режиме, несмотря на то, что Тинькофф — чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

— Будем тренироваться в нормальном режиме на базе, — сказал Семин. — Будет меньшее количество обслуживающего персонала туда заезжать, вот и все. Все, что разрешено, будем делать — тренироваться надо, мы и будем. Выходные будут обязательно. В это время игроки должны находиться в Москве. Тренируемся, разъезжаемся по домам, собираемся и опять тренируемся — ничего нового, так и будем работать.

Ранее стало известно, что «Зенит», «Спартак», «Оренбург», «Динамо», «Уфа», «Арсенал», «Рубин» и «Урал» приостановили тренировки из-за угрозы коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 204 255 человек. Умерших — 8 243, выздоровевших — 82 107. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.