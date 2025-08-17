Стартовал VII Кубок Игоря Акинфеева
Международный юношеский футбольный турнир на Кубок Игоря Акинфеева стартовал в Химках.
В соревнованиях участвуют 20 команд футбольных академий из России, Белоруссии и Киргизии.
Групповой этап турнира проводится на стадионе «Новые Химки», а финал впервые пройдет на «Арене Химки».
Помимо классического футбола, участники будут выявлять сильнейших в киперболе (в каждом матче разыгрывается шесть очков — четыре в основное время и два очка в обязательной серии послематчевых пенальти) и кипербатле (два голкипера по очереди наносят удары по воротам друг друга).
Новости