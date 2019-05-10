Юрий Семин: "Грузины в "Локо" приживаются, Кварацхелию уже оценили болельщики"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил игру молодого полузащитника Хвичи Кварацхелии, который забил дебютный гол за команду в матче с "Рубином" (4:0). Этот гол стал первым в РПЛ, забитым игроком, родившимся в 21-м веке.

- Его все поздравили, и болельщики – тоже, скандировали его имя. Всегда, когда игрок выходит и работает на поле, он всегда нравится болельщикам, нравится всем. Молодец, что забил первый гол. Грузины в "Локомотиве" приживаются, надеюсь, что и у Хвичи получится. (Александр Рогулев)

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