Юрий Семин: «Еще все потеряют очки»
18:44
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против «Ростова» отметил, что вся борьба еще впереди.
— Еще много матчей впереди. Еще все потеряют очки. Как будем действовать? Задача у нас — набрать очки. Отсюда и все тактические построения, — отметил Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».
— Вы потеряли Чорлуку, но отменена дисквалифиукация Кверквелии. Что на данном этапе более существенно?
— Она снята справедливо. Что важнее? И то, и другое важно. Все.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи