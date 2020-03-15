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Юрий Семин: «Еще все потеряют очки»

18:44
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против «Ростова» отметил, что вся борьба еще впереди.

— Еще много матчей впереди. Еще все потеряют очки. Как будем действовать? Задача у нас — набрать очки. Отсюда и все тактические построения, — отметил Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».

— Вы потеряли Чорлуку, но отменена дисквалифиукация Кверквелии. Что на данном этапе более существенно?

— Она снята справедливо. Что важнее? И то, и другое важно. Все.

Ростов — Локомотив

Ростов — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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