Юрий Семин: «Еще все потеряют очки»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против «Ростова» отметил, что вся борьба еще впереди.

— Еще много матчей впереди. Еще все потеряют очки. Как будем действовать? Задача у нас — набрать очки. Отсюда и все тактические построения, — отметил Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».

— Вы потеряли Чорлуку, но отменена дисквалифиукация Кверквелии. Что на данном этапе более существенно?

— Она снята справедливо. Что важнее? И то, и другое важно. Все.