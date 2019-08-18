Юрий Семин: «Что изменили после перерыва? Бегать надо»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в 6-м туре чемпионата России.

— Два разных тайма, — начал Семин. — В первом доминировало «Динамо» и у нас было много сложностей. Но я благодарен игрокам, особенно ведущим. В перерыве они восприняли критику и во втором тайме переломили игру. Матч был тяжелый, но интересный для болельщиков. Я люблю такую обстановку, когда есть внимание, есть ажиотаж на трибунах. Мне это нравится.

— Что нужно было изменить после перерыва?

— Что изменить? Да бегать надо! Вот и все. В футбол они играть и так умеют.

— Как вам Джорджевич?

— Он очень мало времени провел. Оценить сложно, еще есть следующий матч. Он выполнял командные задачи сохранить результат.

— Как вам новое «Динамо»?

— Мне очень понравилась «Динамо» в первом тайме. Казалось, что мы из этой сложной ситуации не выберемся, но выбрались.

— Что с Рыбусом?

— Рыбус травму получил. Я думаю, к следующей игре он должен быть готов. (Александр Рогулев)

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