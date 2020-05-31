«Юрий Палыч очень много сделал для «Локомотива» и меня». Игнатьев попрощался с Семиным

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев попрощался с главным тренером Юрием Семиным. Специалист покидает клуб в связи с истечением контракта 31 мая. С 1 июня команду возглавит Марко Николич.

- Юрий Палыч очень много сделал как для «Локомотива», так и для меня лично, — приводит слова Игнатьева официальный сайт клуба. — Я благодарен ему за доверие, за все выигранные титулы. Это было незабываемое время. Успехов на новом месте!