«Юрий Палыч очень много сделал для «Локомотива» и меня». Игнатьев попрощался с Семиным
20:50
Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев попрощался с главным тренером Юрием Семиным. Специалист покидает клуб в связи с истечением контракта 31 мая. С 1 июня команду возглавит Марко Николич.
- Юрий Палыч очень много сделал как для «Локомотива», так и для меня лично, — приводит слова Игнатьева официальный сайт клуба. — Я благодарен ему за доверие, за все выигранные титулы. Это было незабываемое время. Успехов на новом месте!
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