Юрий Никифоров: «Шиманьски станет одним из лидеров «Динамо»

Бывший помощник главного тренера московского «Динамо» Юрий Никифоров в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе и об отставке Дмитрия Хохлова.

— Кирилл Новиков считает, что нынешний состав «Динамо» не вполне подходит для скоростного футбола. Разделяете мысль?

— Нет. Нжи, Шиманьски, Игбун — ребята очень быстрые. Да и у остальных со скоростью порядок. Вот у Филиппа иные козыри. Умный игрок, который может завершить атаку, отдать последний пас. Не тихоход, но и не метеор, как тот же Нжи.

— У камерунца в футбольном мире репутация неоднозначная. Лентяй?

— Ну что вы! Нормальный парень, по отношению к делу вопросов нет. Но 90 минут не выдерживал. Сначала физически не тянул, затем проблемы с мышцами задней поверхности бедра. Чтобы не усугубил травму, тренировался в щадящем режиме. Надеюсь, весной мы увидим совсем другого Нжи.

— После того, как в интернете всплыл скандальный ролик с его участием, Орещук подарил Нжи палку для селфи и статуэтку Оскара. Как на эту историю отреагировал тренерский штаб?

— Посмеялись и забыли. Я много лет отыграл в Европе и привык, что там никого не волнует, как игрок проводит свободное время. Понятно, есть какие-то рамки, но самое главное — чтобы на поле к тебе не было претензий.

— От Шиманьски, который обошелся «Динамо» в 5,5 миллиона евро, ждали большего?

— Футболист качественный, 20 лет, уже за сборную Польши играет. Думаю, будет прибавлять и станет одним из лидеров «Динамо». Просто летом из-за участия в молодежном чемпионате Европы на Шиманьски выпала колоссальная нагрузка, толком не отдохнул. (Александр Кружков)

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