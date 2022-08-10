Юрий Никифоров прокомментировал уход Юрана из «Химок»

Бывший игрок сборной России Юрий Никифоров рассказал, что думает об уходе Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок». Сегодня, 10 августа, подмосковный клуб сообщил о его уходе. Место Юрана занял Николай Писарев.

— Конечно, меня очень сильно удивил уход Юрана, — признался Никифоров. — «Химки» хорошо начали, выиграли в последнем матче. Команда находится в верхней части турнирной таблицы.

— Юран, на ваш взгляд, сильный специалист?

— Тяжело судить. Он начинает работать с «Химками», потом его убирают. Непонятно. Потом в Хабаровске при нем поднимается и неплохо идет СКА. Потом его снова зовут в «Химки», когда они повалились, он спасает их от вылета, — сказал Никифоров «РБ Спорт». — Сейчас стартует чемпионат, команда наверху. Это какая-то игра. Мы не можем ничего знать. Понятно, что руководители клуба будут говорить одно, а Юран — другое.