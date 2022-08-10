Газзаев: «ЦСКА должен показать весь свой потенциал в игре с «Зенитом»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал игру армейцев в нынешнем сезоне РПЛ.

«Старт сезона весьма успешный. Команда, помимо того, что набирает очки, показывает очень хороший уровень игры. В целом команда достаточно активно действует на протяжении всего матча как в обороне, так и в атаке. 13 августа будет серьезный матч с «Зенитом», и здесь ЦСКА должен показать весь свой потенциал и, наверное, нацеленность на успешное выступление в национальном первенстве», — сказал Газаев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Также Газаев считает, что рано говорить о противостоянии ЦСКА с «Зенитом».

«Сейчас только начало чемпионата. Для того, чтобы делать какие-то выводы, должно пройти примерно 10 туров. Тогда и можно будет понять, какие команды будут бороться за призовые места, какие будут бороться за то, чтобы остаться в РПЛ. Поэтому сейчас говорить очень сложно. Но ЦСКА успешно начал сезон, и мне кажется, это достаточно серьезный аргумент»

После 4 туров РПЛ красно-синие набрали 10 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Питерцы идут четвертыми с 8 очками.

Встреча ЦСКА с «Зенитом» состоится в субботу, 13 августа в Санкт-Петербурге.