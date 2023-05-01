Нагорных — о реформе РПЛ: «Ситуация меняется, наверное, мы тоже должны»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» высказался о том, нужно ли проводить реформу РПЛ.

— Пока мы не видели все эти схемы, рано говорить. Будем обсуждать.

— Тот формат, который сейчас...

— Классический формат. Он был принят в момент, когда мы были частью европейского футбола. Ситуация меняется, наверное, мы тоже должны. Поэтому будем все вместе обсуждать, смотреть, что эффективно для нашего футбола. Такое решение и будем принимать.