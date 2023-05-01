Нагорных — о словах Дзюбы про инопланетян: «Больше обращаю внимание на высказывания Артема относительно футбола»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» оценил высказывание нападающего клуба Артема Дзюбы об инопланетянах.

— Вы, наверное, видели высказывание Дзюбы об инопланетянах.

— Нет, не видел.

— Его спросили, существуют ли они, он ответил: «Да».

— Вы знаете, я больше обращаю внимание на высказывания Артема относительно футбола, футбольного клуба «Локомотив» и нашей ситуации.

Ранее Артем Дзюба заявил, что допускает существование инопланетян.