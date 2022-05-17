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Бывший защитник «Зенита» Шкртел объявил о завершении игровой карьеры

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мартин Шкртел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший защитник «Зенита» Мартин Шкртел объявил о завершении игровой карьеры.

37-летний словак играл за петербургский клуб с 2004 по 2007 год. На счету защитника пять голов в 113 матчах за «Зенит». В составе петербуржцев Шкртел становился чемпионом России в 2007 году.

«Мы благодарим Мартина за четыре года в «Зените», за первое чемпионство в российской истории, матчи группового этапа победного Кубка УЕФА и за теплые слова в адрес сине-бело-голубых и Петербурга каждый раз, когда он приезжал в наш город в качестве игрока «Ливерпуля» и «Фенербахче», а также болельщика на Евро-2020», — говорится в сообщении в Telegram-канале петербургского клуба.

Источник: https://t.me/fczenit/5321
Мартин Шкртел
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ФК Зенит
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