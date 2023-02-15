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Гаврилов: «Если ты найдешь общий язык с игроками, они будут за тебя всех рвать»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал новость о том, что московский клуб продлил контракт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Оценивать достижения Абаскаля пока рано. Решил «Спартак» отметить его работу и продлить с ним контракт — их дело. Но надо посмотреть, каких результатов Абаскаль добьется в будущем», — приводит «РБ Спорт» слова Гаврилова.

Также он отметил, что современному тренеру необязательно быть хорошим футболистом в прошлом.

«Ну а взять Моуриньо? Человек тоже не играл в футбол. Организатор хороший, у него большая группа помощников. Работает в богатых клубах. Ему привозят игроков. Его задача — создать микроклимат. Если ты найдешь общий язык с игроками, они будут за тебя всех рвать», — добавил специалист.

33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. Его новое соглашение с московским клубом рассчитано до 2025 года.

После 17 туров красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-gavrilov-ya-govoril-beskovu-sejchas-tak-igrat-ne-poluchaetsya-nado-chto-to-menyat/
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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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Зенит – Н. Новгород
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 - : -
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5.03 19:30
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Спартак

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